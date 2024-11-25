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Почему женщинам лучше работать в тепле

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчинам и женщинам для комфорта нужна разная температура воздуха в помещении, рассказала невролог Екатерина Демьяновская, эксперт медицинской лаборатории «Гемотест».

«Мужчины комфортнее себя чувствуют при более низких температурах, а женщины чаще предпочитают тепло. Это объясняется тем, что у мужчин, как правило, выше мышечная масса — а мышцы вырабатывают больше тепла даже в состоянии покоя», — пояснила специалист.

Кроме этого, обмен веществ в покое у мужчин выше примерно на 5–10%, образование тепла у них происходит быстрее. Что касается женщин, то они имеют большую долю жировой ткани — она помогает сохранять тепло, но не вырабатывает его, уточнила Демьяновская.

Представителей разных полов отличаются и восприятием температуры. Рецепторы холода работают у женщин активнее, периферические нервные окончания быстрее передают сигнал о понижении температуры в мозг.

Чувствительность женщин к пониженной температуре объясняется и гормональными особенностями — во время менструации, беременности или приема гормональных контрацептивов они становятся более восприимчивыми к холоду.

Продуктивность мужчин и женщин при разной температуре также отличается — женщинам комфортнее работать при 24-25 градусах Цельсия, тогда как мужчины продуктивнее при 20-22 градусах, в более теплой среде они быстрее устают.

Важен не только гендер

Вопрос комфортной температуры зависит не только от половой принадлежности, отметила Демьяновская. Например, если щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, человек мерзнет, даже когда всем вокруг тепло.

При избыточной активности щитовидной железы человек испытывает ощущение жара. Повышенную температуру также очень плохо переносят люди с рассеянным склерозом и сердечной недостаточностью.

Влияет на терморегуляцию и состояние сосудов. При нарушении кровообращения в конечностях человек может ощущать холод даже при комфортной для большинства людей температуре. Нарушение циркуляции крови и ощущение холода также вызывают стресс и тревожность.

Образ жизни — еще один важный фактор терморегуляции. Регулярно занимающиеся спортом люди имеют развитую мышечную массу, у них быстрее обмен веществ и активнее выработка тепла. В результате они предпочитают более прохладную температуру в помещении.

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