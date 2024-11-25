Календарь Pirelli на 2025 год. ФОТО

Вышел календарь Pirelli на 2025 год под названием «Обновление и раскрытие» — несколько превью опубликовано на сайте проекта. Его героями стали актрисы, модели, певица, два актера и фотограф.

Календарь состоит из 24 изображений 12 героев — на каждого одно цветное и одно черно-белое фото. Автор — американский фотограф Итан Джеймс Грин.

Героями календаря стали французский актер Венсан Кассель, американская актриса Хантер Шафер, британская актриса Симон Эшли, британский актер Джон Бойега, итальянская певица и модель Элоди Ди Патрици, актриса Конни Флеминг, американская художница и перформер Мартине Гутьеррес, южнокорейская супермодель Хоён, американская телеведущая и актриса Падма Лакшми, американская модель и актриса Дженни Шимицу, британская модель и актриса Джоди Тёрнер-Смит.

Двенадцатым стал сам Грин — это третий раз, когда фотограф календаря участвует в съемке в качестве модели.

«Вроде и женщины красивые, но очарования нет. А что здесь делает Венсан Кассель? Лет 35 назад, когда он снимался в рекламе Renault Clio, на него было приятно посмотреть. Но зачем в календаре прыгающий мужик? А полуголый британский актер Джон Бойега?» — поделился впечатлениями от календаря главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.