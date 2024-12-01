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Округлость оказалась главным фактором женской привлекательности

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка на пляже
Фото: © Pxhere.com

Универсальным фактором женской привлекательности является округлость фигуры, к такому выводу пришли ученые Констанцского университета в Германии.

Восприятие женской красоты зависит от множества факторов. Считается, что мужчины особое внимание обращают на соотношение талии и бедер. Идеальным называют соотношение 0,7. Наука объясняет это тем, что такие пропорции свидетельствуют о здоровья и фертильности женщины.

Немецкие ученые решили изучить фактор округлости женского тела, связанный с соотношением талии и бедер. Это фактор дает более полное представление о форме тела, приводит отчет исследователей журнал Scientific Reports.

Ученые провели эксперимент, участники которого оценивали привлекательность силуэтов. Выяснилось, что фигуры с оптимальным соотношением талии и бедер действительно воспринимаются как наиболее привлекательные, но только, если женщины не слишком полны или худы.

Округлость тела была признана более точным и универсальным показателем женской привлекательности, чем соотношение объемов талии и бедер.

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