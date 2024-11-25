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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ узнали о планах Трампа уволить из армии 15 тыс. трансгендеров

Источник:
The Times
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Избранный президент США Дональд Трамп намерен издать указ об увольнении военнослужащих-трансгендеров (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) из рядов Вооруженных сил США, пишет The Times со ссылкой на источники.

По данным на 2019 год, число военнослужащих-трансгендеров в армии США составляло около 14,7 тысячи человек. Точный подсчет их количества затрудняется политикой конфиденциальности Пентагона. Предполагается, что существуют тысячи других военнослужащих, которые идентифицируют себя как трансгендеры.

«Эти люди будут вынуждены уйти в то время, когда армия не сможет набрать достаточно людей. Только Корпус морской пехоты выполняет свои цифры по набору, и некоторые люди, которых это коснется, занимают очень высокие должности», — рассказал The Times источник.

Право служить в Вооруженных силах США трансгендеры получили 30 июня 2016 года, соответствующий приказ подписал тогда президент Барак Обама.

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