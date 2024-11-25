Три 50‑кубитных квантовых компьютера запустят в РФ к концу года

Россия к концу 2024 года обзаведется как минимум тремя разными 50-кубитными квантовыми компьютерами, сообщил советник генерального директора «Росатома», сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.

«До конца года мы планируем 50 кубитов достичь на атомной платформе. И, возможно, покажем еще один альтернативный компьютер на ионной платформе, тоже 50 кубитов. То есть, если все будет хорошо, в России в конце года будет три квантовых вычислителя на 50 кубитов, а может, даже больше», — сказал Юнусов в интервью РИА Новости.

По его словам, в России идет работа не только над одним уже созданным ионным компьютером, а сразу по нескольким направлениям.

«В мире есть несколько лидирующих платформ, на которых планируется строить квантовый компьютер. Это сверхпроводники, атомы, ионы и фотоны. Есть и другие платформы, но никто не знает, какая из них будет лучше, поэтому надо заниматься как минимум основными», — пояснил Юнусов.

Он добавил, что к 2025 году также планируется создать квантовый вычислитель в 75 кубитов, но точность важнее. «Гораздо важнее заниматься увеличением точности работы квантовых вычислителей, чтобы решать полезные задачи», — сказал Юнусов.



