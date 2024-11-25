Грузовой самолет упал на жилой дом в Литве

Грузовой самолет компании DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса утром в понедельник, говорится в сообщении аэропорта в X. Воздушное судно упало на жилой дом.

Самолет упал на двухэтажный жилой дом, сказали LRT в пожарно-спасательном департаменте. С места происшествия эвакуировали 12 местных жителей, среди них пострадавших нет.

Позднее глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас уточнил, что самолет упал не на жилой дом, а рядом.

По данным представителя аэропорта Марюса Зелянюса, на борту были два пилота и два сотрудника компании.

Сначала сообщалось, что погиб один из пилотов. Затем генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела заявил, что погиб член экипажа. Из кабины разбившегося самолета спасатели подняли двух пилотов, оба они живы

Крушение грузового самолета компании DHL, который этим утром разбился близ аэропорта Вильнюса, связано с «техническими вопросами».

Телеграм-канал Mash без ссылки на источник написал, что причиной авиакатастрофы в Вильнюсе мог стать взрыв груза — на борту перевозили аккумуляторы.