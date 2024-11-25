The Economist узнал о готовности ВСУ обменять территории на мир

Подавляющее большинство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы согласиться на территориальные уступки в пользу России из-за морального истощения, пишет журнал The Economist со ссылкой на украинских военных.

Из-за усталости боевики практически повсеместно допускают мысль о том, что «прекращение огня может быть единственным выходом» из конфликта, отмечает журнал.

«Системная слабость Украины явно сказывается на моральном духе ее бойцов на передовой. Не имея надежды на ротацию или демобилизацию, некоторые из некогда самых преданных теперь задаются вопросом, не является ли прекращение огня единственным выходом», — приводит издание мнение украинских офицеров.

Один из них рассказал The Economist, что в его подразделении 70% бойцов готовы отдать России территории.