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Неопознанные БПЛА засекли над британскими авиабазами

Источник:
The Guardian
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Авиабаза в Великобритании
Фото: Alan Wilson from Peterborough, Cambs, UK / CC BY-SA 2.0

Несколько неопознанных беспилотников были замечены над авиабазами в Великобритании, которые используют Военно-воздушные силы Соедиенных Штатов, заявил представитель ВВС США.

«Мы можем подтвердить, что небольшие беспилотные летательные аппараты были замечены вблизи авиабаз Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит, Милденхолл и Фелтуэлл, а также над ними в период с 20 по 22 ноября», — сказал The Guardian представитель ВВС США в Европе.

По его словам, в каждом случае количество БПЛА было разным и они отличались по своей конфигурации, однако пока неясно, следует ли считать их «враждебными».

«Мы продолжаем следить за воздушным пространством, поддерживаем контакт с властями принимающей страны и партнерами по миссии, чтобы обеспечить безопасность персонала, объектов и имущества базы», — сказал представитель ВВС США.

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