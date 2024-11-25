Несколько неопознанных беспилотников были замечены над авиабазами в Великобритании, которые используют Военно-воздушные силы Соедиенных Штатов, заявил представитель ВВС США.

«Мы можем подтвердить, что небольшие беспилотные летательные аппараты были замечены вблизи авиабаз Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит, Милденхолл и Фелтуэлл, а также над ними в период с 20 по 22 ноября», — сказал The Guardian представитель ВВС США в Европе.

По его словам, в каждом случае количество БПЛА было разным и они отличались по своей конфигурации, однако пока неясно, следует ли считать их «враждебными».

«Мы продолжаем следить за воздушным пространством, поддерживаем контакт с властями принимающей страны и партнерами по миссии, чтобы обеспечить безопасность персонала, объектов и имущества базы», — сказал представитель ВВС США.