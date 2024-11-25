Свиньи насмерть загрызли девушку в Красноярском крае

Свиньи насмерть загрызли 17-летнюю девушку в Красноярском крае, сообщило СУ СК РФ по региону.

Старшеклассница в деревне Ушанка в субботу, 23 ноября, пошла кормить скот. Около полуночи тело девушки в загоне для свиней нашел ее друг.

На голове и теле девушки обнаружены раны от укусов животных, предположительно свиней. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы.

Семья занималась разведением свиней. Девушка неоднократно помогала по хозяйству. Ее родители в день трагедии находились в Красноярске, куда уехали продавать мясо.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание — два года лишения свободы.