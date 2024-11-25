Перечислены сферы с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в России у сотрудников финансовых компаний, а также работающих в авиаперевозках, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Так, доход тех, кто трудится в сфере, связанной с финансовым посредничеством, в том числе брокеров, биржевиков и страховых агентов, в сентябре составлял в среднем 209,3 тысячи рублей, приводят РИА Новости данные ЕМИСС.

На втором месте — сотрудники пассажирского воздушного транспорта (200,7 тысячи рублей). Третью позицию между собой поделили рыбаки и разработчики программного обеспечения с зарплатой в 188,2 тысячи рублей.

В пятерку также входят занимающиеся морскими грузовыми перевозками (179,6 тысячи рублей) и добычей нефти и газа (178,2 тысячи рублей).

Выше 150 тысяч рублей получают специалисты еще из девяти отраслей, включая производство компьютеров и табачных изделий, предоставление нефтегазового сервиса и услуг по консалтингу.