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Самолет Superjet загорелся в Турции после грубой посадки. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет Superjet авиакомпании «Азимут» загорелся в Турции после грубой посадки из-за сдвига ветра, говорится в сообщении авиакомпании.

Самолет выполнял рейс А45051 «Сочи — Анталья». «При посадке самолета авиакомпании "Азимут" в результате сдвига ветра произошла грубая посадка», — сказано в сообщении

После грубой посадки возник пожар в двигателе. «Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал. Пострадавших нет», — отметили в авиакомпании.


На борту были 89 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщил Минтранс Турции. Пожарные начали тушить самолет «Азимута» через две минуты после сообщения от пилотов, уточнили местные власти.

В этом регионе Турции во время посадки был шторм. В шести районах в регионе объявляли «оранжевое» предупреждение об ухудшении погоды из-за сильных дождей.

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