Ущерб для Европы от ударов ракетной системы «Орешник» будет
неприемлемый, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли все-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идет о минутах», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он предупредил, что «бомбоубежища не помогут, поэтому
надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее». «Поэтому
лучше прекращать поддержку войны», — посоветовал зампред Совбеза.
Он также высмеял утверждения киевских властей о якобы
несуществовании ракеты «Орешник». «Правильно, надо быть проще! И для защиты
достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает
автоматически», — отметил Медведев.