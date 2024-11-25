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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев посоветовал ЕС перестать помогать Киеву из-за «Орешника»

Источник:
Sibnet.ru
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Ущерб для Европы от ударов ракетной системы «Орешник» будет неприемлемый, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли все-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идет о минутах», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

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Он предупредил, что «бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее». «Поэтому лучше прекращать поддержку войны», — посоветовал зампред Совбеза.

Он также высмеял утверждения киевских властей о якобы несуществовании ракеты «Орешник». «Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически», — отметил Медведев.

Тема: Военная операция на Украине
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