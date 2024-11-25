НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Боня объяснила, кто такие «нищеброды»

Источник:
Sibnet.ru
195 0
Фото: © телеграм-канал Виктории Бони

Блогер Виктория Боня заявила, что больше не будет встречаться с мужчинами-«нищебродами», объяснив, что речь идет не только про материальное положение.

«Я в свою жизнь больше не впущу нищебродов — пусть это слово никого не обижает, я имею в виду людей, которые до сих пор себя не нашли. Это и о материальном, конечно, и о духовном — о том, что мужчина в себе содержит. Он тоже должен развиваться, он должен содержать в себе меня», — сказала она в интервью Кристине Егиазаровой.

Боня была замужем один раз, ее супругом был бизнесмен, с которым они прожили семь лет и родили дочку.

Еще по теме
Гуф сделал предложение своей новой девушке и уехал в рехаб
Певица Ханна побывала в Госдуме по вопросу профилактики разводов
Нагиев отказался работать с двумя известными артистами
Певица Глюкоза презентовала книгу о красоте и здоровье
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль заявил об ответе на «безрассудство» Байдена
Россия поставила Запад перед экзистенциальной дилеммой
Бойцы «Вагнера» погибли при нападении исламистов в Мали
Британский эксперт рассказал о неуязвимости «Орешника»
Самое обсуждаемое
40
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
38
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
37
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
33
Орбан призвал серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»
27
Запад предложил вернуть Украине ядерное оружие