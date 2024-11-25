Боня объяснила, кто такие «нищеброды»

Блогер Виктория Боня заявила, что больше не будет встречаться с мужчинами-«нищебродами», объяснив, что речь идет не только про материальное положение.

«Я в свою жизнь больше не впущу нищебродов — пусть это слово никого не обижает, я имею в виду людей, которые до сих пор себя не нашли. Это и о материальном, конечно, и о духовном — о том, что мужчина в себе содержит. Он тоже должен развиваться, он должен содержать в себе меня», — сказала она в интервью Кристине Егиазаровой.

Боня была замужем один раз, ее супругом был бизнесмен, с которым они прожили семь лет и родили дочку.