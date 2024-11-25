«Зять» не сумел обойти «Манюню» в кинопрокате

Фото: © кадр из фильма «Манюня в деревне»

Фильм «Манюня: Приключения в деревне» сохранил лидерство в прокате на второй неделе показа, комедийная новинка «Зять» стартовала со второго места.

У «Манюни» за второй уикенд в кассе 90 миллионов рублей. «Зять» начал прокат с 86,3 миллиона рублей кассовых сборов за первый уикенд.

Продолжает показывать отличный результат еще один российский фильм «Любовь советского союза» с кассой почти как у «Зятя».

Фильм-сказка «Огниво», ожидающая хороших сборов, уже на пятой неделе оказалась на пятой строчке рейтинга лидеров с кассой 48,8 миллиона.