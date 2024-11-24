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Новые участники закончились в шоу «Звезды в джунглях»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Звезды в джунглях»

Актриса Наталья Бочкарева стала последним участником в шоу «Звезды в джунглях», больше в лагерь не будут приходить участники.

По правилам шоу, в лагерь звезд каждую неделю на место выбывшего участника приходил новичок. Последним новичком стала Бочкарева. Она принесла участникам еду: хлеб и консервы, а также помогла в испытании на монеты заработать максимум — 2 миллиона рублей.

Лагерь же в свою очередь сделал очередной выбор — на испытание на вылет отправили актера Вячеславу Манучарова и снова Бьянку. Бьянке в этот раз не удалось победить, и она покинула шоу.

После ухода артистки в лагере осталось девять человек, и теперь участники до финала будут только выбывать.

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