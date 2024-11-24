Кремль заявил об ответе на «безрассудство» Байдена

Администрация президента США Джо Байдена по мере приближений к концу срока полномочий предпринимает «все более безрассудные шаги», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президенту Владимиру Путину «приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне». «Это приходится делать постоянно», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Так Песков ответил на вопрос, можно ли считать обновление российской ядерной доктрины сигналом действующим властям США, которые разрешили Вооруженным силам Украины применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

«Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей, есть определенная закономерность», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Также он оценил и удар баллистической ракетой «Орешник». «Коллективный Запад, ведомый Соединенными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение», — указал Песков.

«Поэтому вот такие предупредительные звоночки — в том плане, что "даже не думайте" — я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой, это весьма своевременно, это было востребованно и эффективно», — сказал пресс-секретарь президента.