Почему нельзя пить из алюминиевых банок

Пить напитки из алюминиевых банок опасно, выяснили ученые Института профилактической медицины. Дело в том, что на поверхности банок обитают целые колонии опасных бактерий.

Баночки длительное время хранятся на складе, затем на магазинной полке. Металла касаются десятки людей, на поверхность банки оседает пыль. В этих условиях неизбежным становится осеменение банки различными микроскопическими существами.

Среди безвредных микроорганизмов на банках можно найти условно-патогенные. Есть и опасные бактерии, которые могут образовывать так называемые биопленки на металлических поверхностях, способные процветать даже в таких неблагоприятных условиях.

Если человек не протирает банку с напитком перед употреблением влажными салфетками, то все эти бактерии попадают в организм. В результате возникают расстройства пищеварения, инфекции мочевыделительной системы и другие неприятные заболевания.

Специалисты рекомендуют обязательно мыть горячей водой с мылом банку с напитком перед употреблением. Если проточной воды нет, можно использовать спиртовые салфетки. Кроме этого, лучше не пить прямо из банки, а воспользоваться трубочкой.