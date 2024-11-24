Чем отличаются мужские и женские шампуни

Выбор шампуня ограничен гендерными рамками — производители выпускают мужские и женские средства, подчеркивая их различия. Но чем мужские и женские шампуни отличаются в реальности?

На самом деле никто не может запретить пользоваться мужчине женским шампунем, а женщине мужским. Но разница между средствами ухода за волосами заключается не только в аромате и стоимости.

Дело в том, что мужская кожа имеет более выраженную кислотную среду. Помимо этого, у мужчин на коже намного больше сальных и потовых желез, в результате их волосы обычно загрязняются намного быстрее, чем у женщин.

Поэтому в ингредиентах мужского шампуня значительно больше химических веществ, которые используются для контроля за жирностью волос и отшелушивания. В целом, они действуют «жестче», чем женские аналоги.

Что касается женских шампуней, то они более «нежные», а в составе присутствует значительная доля компонентов для питания и увлажнения волос. При этом очищающая способность шампуней для женщин обычно снижена по сравнению с мужскими.