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Что такое незакрытый гештальт

Источник:
Sibnet.ru
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Большинство людей хотя бы раз в жизни слышали фразу «закрыть гештальт». Откуда она взялась и что значит?

Гештальт — это «форма» в переводе с немецкого языка. Понятие ввел австрийский философ и психолог Христиан Фон Эренфельс в 1890 году в статье «О качестве формы». В ней он заявил, что человек при контакте с материальными объектами всегда дорабатывает их в сознании.

Идеи Эренфельса позднее развили немецкие психологи Макс Вертгеймер, Вольфганг Келлер и Курт Коффка, которые считаются основателями нового направления — гештальтпсихологии, главным принципом которого стала целостность, состоящая из частей.

В современном понимании гештальт — значимые события и ситуации, при этом незакрытый гештальт — любое незавершенное действие, которое продолжает занимать место в сознании, заставляя человека расходовать психическую энергию.

Например, незакрытым гештальтом могут стать неслучившиеся отношения, которые могли бы быть, если бы человек решился сказать слова любви. Или нереализованная детская мечта, которая мучает взрослого. Иногда дело доходит до навязчивых состояний.

При этом закрытые гештальты вызывают чувство удовлетворения — мозг ставит галочку «выполнено» и выделяет гормон удовольствия дофамин. Если человек не способен закрыть гештальт самостоятельно, лучше обратиться к психологу, чтобы вернуть спокойствие.

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