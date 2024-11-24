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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бойцы «Вагнера» погибли при нападении исламистов в Мали

Источник:
Sibnet.ru
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По меньшей мере шесть человек, работавших на российскую ЧВК «Вагнер», погибли в результате нападения террористов в центральной части Мали, сообщили в службе безопасности страны.

Ответственность за нападение взяла террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), приводит AP заявление боевиков. JNIM находится в санкционном списке Совбеза ООН как связанная с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в РФ).

В результате погибло не менее шести бойцов «Вагнера», сказал AP сотрудник службы безопасности Мали. Reuters сообщает о семи погибших вагнеровцах.

По данным спецслужб Мали, боевики JNIM устроили засаду на колонну ЧВК. Несколько бойцов были убиты, а их транспортные средства сожжены.

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Топ комментариев

funkit

Зелю самого в окопы отправить нужно!

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔