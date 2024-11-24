Бойцы «Вагнера» погибли при нападении исламистов в Мали

По меньшей мере шесть человек, работавших на российскую ЧВК «Вагнер», погибли в результате нападения террористов в центральной части Мали, сообщили в службе безопасности страны.

Ответственность за нападение взяла террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), приводит AP заявление боевиков. JNIM находится в санкционном списке Совбеза ООН как связанная с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в РФ).

В результате погибло не менее шести бойцов «Вагнера», сказал AP сотрудник службы безопасности Мали. Reuters сообщает о семи погибших вагнеровцах.

По данным спецслужб Мали, боевики JNIM устроили засаду на колонну ЧВК. Несколько бойцов были убиты, а их транспортные средства сожжены.