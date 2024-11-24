МИД России пригрозил Японии жесткими мерами

Реакция России на враждебные шаги правительства Японии будет
жесткой, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«К сожалению, реакция японского правительства на слова
президента (Владимира Путина) в очередной раз продемонстрировала отсутствие у
Японии намерения что-либо менять в позитивную сторону», — сказал Руденко в
интервью ТАСС.
Он отметил, что Россия в таких условиях будем вынуждены
продолжать жестко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь
исключительно собственными национальными интересами.
Путин, выступая 7 ноября на пленарной сессии «Валдая»,
заявил, что Россия и Япония являются естественными партнерами ввиду своего
соседства, поэтому Москва не будет отпираться в случае возвращения Токио к
сотрудничеству.
Глава японского МИД Японии Такэси Ивая отметил, что Токио
считает «позитивными» высказывания Путина о готовности к выстраиванию
двусторонних отношений, но намерена придерживаться санкций против Москвы.