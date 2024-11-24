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МИД России пригрозил Японии жесткими мерами

Источник:
ТАСС
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Реакция России на враждебные шаги правительства Японии будет жесткой, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«К сожалению, реакция японского правительства на слова президента (Владимира Путина) в очередной раз продемонстрировала отсутствие у Японии намерения что-либо менять в позитивную сторону», — сказал Руденко в интервью ТАСС.

Он отметил, что Россия в таких условиях будем вынуждены продолжать жестко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами.

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Путин, выступая 7 ноября на пленарной сессии «Валдая», заявил, что Россия и Япония являются естественными партнерами ввиду своего соседства, поэтому Москва не будет отпираться в случае возвращения Токио к сотрудничеству.

Глава японского МИД Японии Такэси Ивая отметил, что Токио считает «позитивными» высказывания Путина о готовности к выстраиванию двусторонних отношений, но намерена придерживаться санкций против Москвы.

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Топ комментариев

funkit

Зелю самого в окопы отправить нужно!

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔