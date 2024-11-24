НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Осталось два места в четвертьфинале шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Источник:
Sibnet.ru
135 0
Фото: © телеграм-канал Ольги Якубович

Юлий Котов, Тимофей Руденко и Намтар Энзигаль, Виктория Комахина уже прошли в четвертьфинал проекта «Экстрасенсы. Реванш», осталась еще тройка участников, кто не прошел испытания.

Все участники, кроме одной тройки, прошли испытания 1/8 финала «Реванша». За место в четвертьфинале поборются Александр Кинжинов, Ольга Якубович и Александр Саков.

Выбор победителей в первых двух тройках прошел с нарушениями. В тройке Котов-Руденко-Энзигаль жюри решило пропустить всех, ценой того, что в следующей тройке пропустят только одного участника.

В следующей тройке победу отдали Комахиной, лишив места в четвертьфинале Ангелины Изосимовой и Мананы Маршуновой.

Все четвертьфиналисты «Реванша» определятся в субботу, 30 ноября. Победитель проекта станет автоматически участником проекта «Экстрасенсы. Реванш».

Еще по теме
Ведьму доведут до ярости в новом выпуске «Экстрасенсы. Реванш»
Определены самые просматриваемые фильмы по ТВ и в онлайн-кинотеатрах
Названы самые популярные сериалы 2024 года для разных возрастов
Финал «Молодежка. Новая смена»: что будет во втором сезоне
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
Обсуждение (0)
Картина дня
Экс-главком ВСУ заявил о неготовности НАТО к войне с Россией
Меркель призвала Киев и его союзников к переговорам с Россией
МИД России пригрозил Японии жесткими мерами
Захарова высмеяла заявление Киева о несуществующем «Орешнике»
Самое обсуждаемое
41
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
38
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
37
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
29
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
29
Орбан призвал серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»