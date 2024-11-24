Осталось два места в четвертьфинале шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Юлий Котов, Тимофей Руденко и Намтар Энзигаль, Виктория Комахина уже прошли в четвертьфинал проекта «Экстрасенсы. Реванш», осталась еще тройка участников, кто не прошел испытания.

Все участники, кроме одной тройки, прошли испытания 1/8 финала «Реванша». За место в четвертьфинале поборются Александр Кинжинов, Ольга Якубович и Александр Саков.

Выбор победителей в первых двух тройках прошел с нарушениями. В тройке Котов-Руденко-Энзигаль жюри решило пропустить всех, ценой того, что в следующей тройке пропустят только одного участника.

В следующей тройке победу отдали Комахиной, лишив места в четвертьфинале Ангелины Изосимовой и Мананы Маршуновой.

Все четвертьфиналисты «Реванша» определятся в субботу, 30 ноября. Победитель проекта станет автоматически участником проекта «Экстрасенсы. Реванш».