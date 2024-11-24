Экс-главком ВСУ заявил о неготовности НАТО к войне с Россией

Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Британии
Валерий Залужный считает, что НАТО не готова к «войне на истощение» с Россией.
«Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить
нападение двух тысяч целей? Я не могу назвать вам сумму, какое количество ракет
получает Украина, но поверьте мне: никакой подсчет не отвечает этому», —
приводит РИА Новости слова Залужного, сказанные им в интервью украинским СМИ.
Он отметил, что дефицит вооружений у Украины будет нарастать.
А Россия наносит все более мощные удары, запуская все больше ракет и беспилотников.
«В этом месяце количество доходит до трех тысяч», — отметил экс-главком ВСУ.
По его словам, предоставляемые Западом Украине «средства
борьбы» остаются «слишком дорогими», а их количество слишком маленьким.
«Ни Британия, ни другие страны не готовы» к потенциальному военному
противостоянию с Россией, подчеркнул Залужный, добавив, что системы ПВО стран
НАТО можно полностью разрядить всего за пару месяцев.