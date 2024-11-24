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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс-главком ВСУ заявил о неготовности НАТО к войне с Россией

Источник:
РИА Новости
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Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Британии Валерий Залужный считает, что НАТО не готова к «войне на истощение» с Россией.

«Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение двух тысяч целей? Я не могу назвать вам сумму, какое количество ракет получает Украина, но поверьте мне: никакой подсчет не отвечает этому», — приводит РИА Новости слова Залужного, сказанные им в интервью украинским СМИ.

Он отметил, что дефицит вооружений у Украины будет нарастать. А Россия наносит все более мощные удары, запуская все больше ракет и беспилотников. «В этом месяце количество доходит до трех тысяч», — отметил экс-главком ВСУ.

По его словам, предоставляемые Западом Украине «средства борьбы» остаются «слишком дорогими», а их количество слишком маленьким.

«Ни Британия, ни другие страны не готовы» к потенциальному военному противостоянию с Россией, подчеркнул Залужный, добавив, что системы ПВО стран НАТО можно полностью разрядить всего за пару месяцев. 

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funkit

Зелю самого в окопы отправить нужно!

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔