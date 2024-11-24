Экс-главком ВСУ заявил о неготовности НАТО к войне с Россией

Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Британии Валерий Залужный считает, что НАТО не готова к «войне на истощение» с Россией.

«Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение двух тысяч целей? Я не могу назвать вам сумму, какое количество ракет получает Украина, но поверьте мне: никакой подсчет не отвечает этому», — приводит РИА Новости слова Залужного, сказанные им в интервью украинским СМИ.

Он отметил, что дефицит вооружений у Украины будет нарастать. А Россия наносит все более мощные удары, запуская все больше ракет и беспилотников. «В этом месяце количество доходит до трех тысяч», — отметил экс-главком ВСУ.

По его словам, предоставляемые Западом Украине «средства борьбы» остаются «слишком дорогими», а их количество слишком маленьким.

«Ни Британия, ни другие страны не готовы» к потенциальному военному противостоянию с Россией, подчеркнул Залужный, добавив, что системы ПВО стран НАТО можно полностью разрядить всего за пару месяцев.