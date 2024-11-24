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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова высмеяла заявление Киева о несуществующем «Орешнике»

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что ракеты «Орешник» не существует.

«Советник террористического отребья Подоляк заявил, что ракеты "Орешник" не существует. Днем ранее Зеленский сказал, что она существует», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что до этого много лет Киев также не признавал существование Крымского моста. Затем киевские власти пытались мост уничтожить, добавила представитель МИД. 

«Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?» — отметила Захарова.

Подоляк ранее заявил, что новейшей российской ракеты не существует. «Нет никаких "Орешников" в России», — сказал он.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

funkit

Зелю самого в окопы отправить нужно!

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔