Карты UnionPay Газпромбанка перестали работать за рубежом после введение Соединенными Штатами санкций против банка.

Банки Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланда, Индии, Казахстана, Катара, Вьетнама, Южной Кореи, Туниса, Египта, Аргентины, ЮАР, Узбекистана, Греции и Рабата перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком, выяснили корреспонденты ТАСС.

Банк OTP, который оставался единственным банком в Венгрии, обслуживавшим в своих банкоматах карты UnionPay, эмитированные Газпромбанком, при запросе на снятие наличных денег в банкомате стал выдавать ошибки предупреждение о том, что такие карты не принимаются.

Газпромбанк подтвердил трудности в работе карт UnionPay за рубежом и посоветовал в ближайшее время снять наличные.

Министерство финансов США ранее сообщило о новом пакете антироссийских санкций, в отношении Газпромбанка, на который ранее ограничения не распространялись.