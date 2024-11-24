НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Карты UnionPay Газпромбанка перестали работать за рубежом

Источник:
ТАСС
219 0

Карты UnionPay Газпромбанка перестали работать за рубежом после введение Соединенными Штатами санкций против банка.

Банки Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланда, Индии, Казахстана, Катара, Вьетнама, Южной Кореи, Туниса, Египта, Аргентины, ЮАР, Узбекистана, Греции и Рабата перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком, выяснили корреспонденты ТАСС.

Банк OTP, который оставался единственным банком в Венгрии, обслуживавшим в своих банкоматах карты UnionPay, эмитированные Газпромбанком, при запросе на снятие наличных денег в банкомате стал выдавать ошибки предупреждение о том, что такие карты не принимаются.

Газпромбанк подтвердил трудности в работе карт UnionPay за рубежом и посоветовал в ближайшее время снять наличные.

Министерство финансов США ранее сообщило о новом пакете антироссийских санкций, в отношении Газпромбанка, на который ранее ограничения не распространялись.

Еще по теме
Какие российские регионы запретят майнинг
Путин одобрил новые ограничения на выдачу ипотеки
Названа причина резкого падения рубля
Карты «Газпромбанка» отключили от UnionPay
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
Обсуждение (0)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

funkit

Зелю самого в окопы отправить нужно!

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔