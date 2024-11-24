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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Меркель призвала Киев и его союзников к переговорам с Россией

Источник:
The Times
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Украина и ее союзники должны начать диалог с Россией о мирном урегулировании конфликта, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Сохранение независимости Украины — главная задача Запада, отметила экс-канцлер в интервью The Times. «Но, я уверена, что, в определенный момент — и ответственные люди сегодня должны определить этот момент — нам будет нужен диалог. Чисто военного решения не будет», — подчеркнула Меркель.

Она также призвала европейских политиков «прислушаться к аргументам» избранного президента США Дональда Трампа, который пообещал урегулировать конфликт.

Ангела Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы.

Тема: Военная операция на Украине
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