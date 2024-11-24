НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Гуф сделал предложение своей новой девушке и уехал в рехаб

Источник:
Sibnet.ru
160 0
Фото: © телеграм-канал Гуфа

Рэпер дал Гуф и во время выступления сделал предложение своей девушке Разият Салаховой. А после шоу вернулся в рехаб, где проходит лечение.

Гуф находится под следствием после того, как устроил дебош в банном комплексе Москвы в конце октября. Но из-за наркотической зависимости артиста направили сначала в рехаб на лечение.

Рэпер с электронным браслетом на ноге отпросился из рехаба, чтобы дать концерт. Кроме того, что Гуф на концерте озвучил желание в следующем году завершить карьеру прощальным туром, на сцену вышла его возлюбленная, которой Гуф сделал предложение.

Это будет третий официальный брак рэпера. С последней женой Юлией Долматовой брак длился с 2021 по 2023 годы, у пары родился ребенок.

Еще по теме
Певица Ханна побывала в Госдуме по вопросу профилактики разводов
Нагиев отказался работать с двумя известными артистами
Певица Глюкоза презентовала книгу о красоте и здоровье
Появились новые обвинения P. Diddy в сексуальном насилии
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
Обсуждение (0)
Картина дня
Меркель призвала Киев и его союзников к переговорам с Россией
Путин одобрил новые ограничения на выдачу ипотеки
Названа причина резкого падения рубля
Илон Маск спрогнозировал банкротство США
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Топ комментариев

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔

pepelmetal

Если только числом переобуваний