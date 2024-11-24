Гуф сделал предложение своей новой девушке и уехал в рехаб

Рэпер дал Гуф и во время выступления сделал предложение своей девушке Разият Салаховой. А после шоу вернулся в рехаб, где проходит лечение.

Гуф находится под следствием после того, как устроил дебош в банном комплексе Москвы в конце октября. Но из-за наркотической зависимости артиста направили сначала в рехаб на лечение.

Рэпер с электронным браслетом на ноге отпросился из рехаба, чтобы дать концерт. Кроме того, что Гуф на концерте озвучил желание в следующем году завершить карьеру прощальным туром, на сцену вышла его возлюбленная, которой Гуф сделал предложение.

Это будет третий официальный брак рэпера. С последней женой Юлией Долматовой брак длился с 2021 по 2023 годы, у пары родился ребенок.