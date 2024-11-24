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Нагиев отказался работать с двумя известными артистами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что не хочет работать на одной площадке некоторыми артистами, намекнув на Павла Прилучного и Агату Муцениеце.

«Давайте без имен. Мне абсолютно точно неприятны люди, которые во всеуслышание делят детей, не хочу я находиться рядом в моменты домашних склок. Пускай они решат свои проблемы, а потом уже будем работать», — сказал Нагиев изданию «7 дней».

Судя по тому, что именно Прилучный и Муцениеце публично делят детей, Нагиев имел ввиду именно их.

Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году, у них есть два общих ребенка — семилетняя Мия и 11-летний Тимофей. Дети после развода остались с матерью, а после из-за конфликтов между бывшими супругами, детей пришлось делить через суд.

Суд постановил, что Тимофей должен остаться с матерью. Но несмотря на решение суда, Тимофей отказался переехать от отца. Мальчик отписался от Муцениеце в соцсетях в день рождения Прилучного.

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Топ комментариев

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔

pepelmetal

Если только числом переобуваний