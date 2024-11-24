Какие российские регионы запретят майнинг

Правительственная комиссия по электроэнергетике уже выбрала российские регионы, где с 1 декабря 2024 года запретят майнинг криптовалют.

Запрет на организацию майнинга в осенне-зимний отопительный период установят в Иркутской области и части территорий Забайкальского края и Бурятии. Он будет действовать ежегодно с 1 декабря до 15 марта.

Кроме того, до 2031 года ограничение майнинговой деятельности введут на территории Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Майнинг запрещают на территориях субъектов с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами, а также субсидируемой ценой на электроэнергию в периоды прогнозируемого дефицита.