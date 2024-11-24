Почему ураганы называют женскими именами

Традиция называть тайфуны и ураганы женскими именами зародилась в годы Второй мировой войны. Американцы составляли прогнозы погоды для флота и авиации в Тихом океане и стали присваивать опасным природным явлениям имена своих жен и подруг.

Историки считают, что такое решение придумавшие эту классификацию ураганов считали неким признанием в любви своим далеким женщинам — и одновременно намеком на их буйный характер.

В 1953 году Всемирная метеорологическая организация сделала идею американских военных официальной классификаций, подготовив систему наименований тайфунов и ураганов. С того момента женскими именами начали называть циклоны всех океанов.

С 1979 года из соображений гендерного разнообразия ураганы разрешили называть и мужскими именами тоже. При этом названия выбираются строго по буквам латинского алфавита — если первый ураган получил имя на букву «А», то для второго выбирают имя на «B».

Сейчас у синоптиков существует шесть официальных списков, в каждом по 21 имени. Один список рассчитан на год, а через шесть лет старые имена из первого списка вновь начинают использоваться. Если же ураганов в году больше 21, то в ход идет греческий алфавит.