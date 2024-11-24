Зеленский отправил генералов в окопы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить подходы к управлению ВСУ, соответствующее заявление было сделано в ходе международной конференции по продовольственной безопасности в Киеве.

«Генерал, который не был в окопе, для меня не генерал, несмотря на опыт. Генералы должны быть в окопах», — сказал украинский лидер, подчеркнув необходимость прямого контакта высших офицеров и солдат, передает «Суспільне».

Зеленский уточнил, что в настоящее время основная задача главкома ВСУ Александра Сырского заключается в сокращении бюрократии в армии, а в приоритете находится «нравственное состояние военного».

«Если переход к системе корпус — бригада, которую предлагают на сегодняшний день, сократит это расстояние от генерала до солдата, если бюрократичность уменьшится, пусть делают так», — добавил он.