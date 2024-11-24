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Зеленский отправил генералов в окопы

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить подходы к управлению ВСУ, соответствующее заявление было сделано в ходе международной конференции по продовольственной безопасности в Киеве.

«Генерал, который не был в окопе, для меня не генерал, несмотря на опыт. Генералы должны быть в окопах», — сказал украинский лидер, подчеркнув необходимость прямого контакта высших офицеров и солдат, передает «Суспільне».

Зеленский уточнил, что в настоящее время основная задача главкома ВСУ Александра Сырского заключается в сокращении бюрократии в армии, а в приоритете находится «нравственное состояние военного».

«Если переход к системе корпус — бригада, которую предлагают на сегодняшний день, сократит это расстояние от генерала до солдата, если бюрократичность уменьшится, пусть делают так», — добавил он.

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Политика #Мир #Конфликты
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Топ комментариев

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

pepelmetal

Если только числом переобуваний

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔