Продажи игристого вина в России в 2024 году растут, при этом в 47% случаев граждане выбирают шампанское стоимостью менее одной тысячи рублей за бутылку. За какую минимальную сумму можно купить настоящее шампанское?

Согласно данным «X5 Клуба», в 2024 году самым популярным среди игристых у покупателей является вино российских производителей. Продажи отечественной продукции составляют 84% от всех продаж. На втором месте — итальянское шампанское с долей в 13%.

По данным исследования Nielsen, средняя цена за бутылку игристого вина к осени 2024 года выросла до 574 рублей за бутылку 0,7 литра. При этом минимальная цена, разрешенная государством, может составлять 239 рублей.

В среднем самое дешевое шампанское, которое будет действительно являться настоящим игристым вином, можно купить за 300-400 рублей. Если бутылка на полке дешевле, высока вероятность столкнуться с суррогатом.

По оценке экспертов, цены на шампанское в российских магазинах до конца 2024 года уже не вырастут. В мае 2024 года размер акциза на игристое вино вырос в три раза — до 141 рубля, в дополнение дважды произошло повышение пошлин на вина из недружественных стран.

С 1 января 2025 года ожидается незначительное повышение акциза — до 147 рублей. Это может оказать влияние на цены в будущем, однако в январе 2025 года магазины еще будут продавать старые запасы по прежним ценам.