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Домашние тренировки оказались хорошим средством от зимней хандры

Источник:
АиФ
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Планка
Фото: Jaykayfit / CC BY-SA 3.0

Тренировки в домашних условиях три раза в неделю помогут сохранить фигуру и избавят от зимней хандры, рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

Врач рекомендовала включить в домашние тренировки суставную разминку, миофасциальный релиз (техника самомассажа, которую используют для расслабления мышц путем надавливания и растягивания тканей в сочетании с правильным дыханием) и легкие упражнения для общей физической подготовки.

«Выполнять такую работу нужно минимум три раза в неделю: это снизит отечность, зажимы в мышцах и улучшит самочувствие в межсезонную хандру», – пояснила Кованова в интервью АиФ.

Также диетолог посоветовала считать калории и не выходить за рамки, тогда зимой удастся поддержать или даже снизить вес.

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Asd10

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