Британский эксперт рассказал о неуязвимости «Орешника»

Западные страны бессильны против новейшей российской баллистической ракеты «Орешник», считает британский аналитик Александр Меркурис.

«Русские способны атаковать цели в любой точке европейского континента с помощью таких ракет, и нет никакой защиты от них», — цитирует «Газета.ру» Меркулиса.

По словам аналитика, на Западе должны понимать, что не способны отразить атаку «Орешника» и принять этот факт во внимание. У западным стран нет возможности перехватить ракеты за отведенные на это 15 минут, отметил аналитик.

В четверг, 21 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что в ответ на удары вглубь России западным оружием Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшей высокоточной баллистической ракетой «Орешник».