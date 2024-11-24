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Британский эксперт рассказал о неуязвимости «Орешника»

Источник:
«Газета.ру»
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Западные страны бессильны против новейшей российской баллистической ракеты «Орешник», считает британский аналитик Александр Меркурис.

«Русские способны атаковать цели в любой точке европейского континента с помощью таких ракет, и нет никакой защиты от них», — цитирует «Газета.ру» Меркулиса.

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По словам аналитика, на Западе должны понимать, что не способны отразить атаку «Орешника» и принять этот факт во внимание. У западным стран нет возможности перехватить ракеты за отведенные на это 15 минут, отметил аналитик.

В четверг, 21 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что в ответ на удары вглубь России западным оружием Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшей высокоточной баллистической ракетой «Орешник».

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funkit

Зелю самого в окопы отправить нужно!

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.