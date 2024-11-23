Страх оказался полезен для здоровья

Переживание страха уменьшает различные инфекционные воспаления у людей, выяснили датские ученые.

Исследователи отмечают, что острые стрессовые реакции являются фундаментальными механизмами выживания, которые активируют определенные системы в организме человека, вызывая жизненно важную реакцию «бей или беги».

Чтобы оценить ее влияние на здоровье, специалисты изучили посетителей аттракциона «Дом с привидениями», длительность которого составляет около часа. Участникам эксперимента измеряли частоту сердечных сокращений, а также брали на анализ кровь.

Изучение состава крови до посещения аттракциона, сразу после и три дня спустя показало, что страх не только вызывает острые ощущения, но и потенциально полезен для здоровья, поскольку модулируют иммунные реакции, говорится в статье ученых, опубликованной Medical Xpress.

Результаты также согласуются с исследованиями на животных. Они показывают, что острый стресс способен мобилизовать клетки и подготовить иммунную систему к потенциальной травме или инфекции.