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Страх оказался полезен для здоровья

Источник:
Sibnet.ru
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Переживание страха уменьшает различные инфекционные воспаления у людей, выяснили датские ученые.

Исследователи отмечают, что острые стрессовые реакции являются фундаментальными механизмами выживания, которые активируют определенные системы в организме человека, вызывая жизненно важную реакцию «бей или беги».

Чтобы оценить ее влияние на здоровье, специалисты изучили посетителей аттракциона «Дом с привидениями», длительность которого составляет около часа. Участникам эксперимента измеряли частоту сердечных сокращений, а также брали на анализ кровь.

Изучение состава крови до посещения аттракциона, сразу после и три дня спустя показало, что страх не только вызывает острые ощущения, но и потенциально полезен для здоровья, поскольку модулируют иммунные реакции, говорится в статье ученых, опубликованной Medical Xpress.

Результаты также согласуются с исследованиями на животных. Они показывают, что острый стресс способен мобилизовать клетки и подготовить иммунную систему к потенциальной травме или инфекции.

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Топ комментариев

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

pepelmetal

Если только числом переобуваний

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔