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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Командующего группировкой войск «Юг» сняли с должности

Источник:
РБК
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Командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности, пишет РБК со ссылкой на собственный источник в Минобороны.

При этом официально ни о назначении Анашкина на должность командующего группировкой войск «Юг», ни о его увольнении российское Минобороны не сообщало. Известно, что он воевал с первых дней спецоперации.

О том, что Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 года из материалов, опубликованных на сайте Кремля в перечне участников встречи с президентом Владимиром Путиным.

До начала СВО Анашкин с сентября 2021 года являлся командующим воинским формированием ВС России в Нагорном Карабахе. В 2023 года он был назначен командующим 8-й гвардейской армией Южного военного округа.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔

pepelmetal

Если только числом переобуваний