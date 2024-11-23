Командующего группировкой войск «Юг» сняли с должности

Командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности, пишет РБК со ссылкой на собственный источник в Минобороны.

При этом официально ни о назначении Анашкина на должность командующего группировкой войск «Юг», ни о его увольнении российское Минобороны не сообщало. Известно, что он воевал с первых дней спецоперации.

О том, что Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 года из материалов, опубликованных на сайте Кремля в перечне участников встречи с президентом Владимиром Путиным.

До начала СВО Анашкин с сентября 2021 года являлся командующим воинским формированием ВС России в Нагорном Карабахе. В 2023 года он был назначен командующим 8-й гвардейской армией Южного военного округа.