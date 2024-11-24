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Врач дал советы по подготовке организма к зиме

Источник:
«Известия»
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Страдающие заболеваниями органов дыхания тяжелее других переносят холода, рассказал главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике сети клиник «РЖД Медицина» Сергей Черемушкин.

Залогом хорошего самочувствия в это время он назвал регулярные динамические нагрузки на свежем воздухе и рациональное питание, приводят «Известия» слова Черемушкина.

«Организм находится в состоянии стресса, пытаясь справиться и с низкими температурами, и с перепадами между домом и улицей, поэтому очень важно наполнить рацион правильными и полезными продуктами», — отметил врач.

Он рекомендовал есть овощи и фрукты, а также жирную рыбу, которая содержит ненасыщенные жирные кислоты. Также врач посоветовал обратить внимание на зерновые продукты и растительные масла.

«Увлажнение воздуха уменьшает риск заражения ОРВИ и прочими простудными заболеваниями, поэтому лучше обзавестись увлажнителем, а если такой возможности нет, подойдет любая мокрая ткань», — дал совет врач.

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Жизнь #Здоровье
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