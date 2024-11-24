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Производство красной икры в России упало втрое

Источник:
«Известия»
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Производство натуральной красной икры в России в 2024 году сократилось втрое — выпущено 10 тысяч тонн, тогда как в 2023-м — 29 тысяч тонн, следует из данных Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП).

Причиной сокращения производства натуральной красной икры стала неудачная путина. Если в 2023 году было добыто 608 тысяч тонн лососевых видов рыб, то в 2024-м — всего 230 тысяч тонн, рассказали «Известиям» в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры

Сократилось производство структурированной икры, которая представляет собой икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок.

Уменьшился выпуск имитированной (искусственной) красной икры. Она изготавливается из водорослей, рыбного бульона, специальных добавок, иногда с добавлением желатина.

Иногда производители выдают имитированную или структурированную икру за натуральную, при этом не указывая на маркировке, что в банке имитация, отметили в НЦБРП.

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Экономика #Продукты
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