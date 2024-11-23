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Байден назвал себя собственным мужем

Источник:
РИА Новости
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Президент США Джо Байден, которому на днях исполнилось 82 года, допустил забавную оговорку в ходе выступления на торжественном ужине в Белом доме. На этот раз он назвал себя собственным мужем, следует из трансляции

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — сказал президент, приветствуя гостей. Скорее всего, это оговорка, так как Байден часто начинает выступления с того, что представляется как «муж Джилл Байден».

Американский лидер регулярно допускает в публичных выступлениях оговорки и попадает в неловкие ситуации. В частности, он путал фамилии мировых лидеров и рассказывал журналистам, как недавно общался с теми, кто давно умер.

Постоянные конфузы Байдена в ходе выступлений были использованы республиканцами в межпартийной борьбе — они поставили под сомнение способность главы Белого дома эффективно руководить государством. В результате Байден вышел из предвыборной гонки.

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