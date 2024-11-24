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Перечислены ошибки хранения продуктов в холодильнике

Источник:
Mail Online
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Температура в холодильнике, как правило, возрастает «снизу вверх» — это надо учитывать, рассказал указал преподаватель кафедры продовольственной политики Городского университета Лондона Кристиан Рейнольдс.

Скоропортящуюся пищу — мясо, рыбу, морепродукты и птицу нужно хранить именно на нижней полке. При этом нужно следить, чтобы продукты животного происхождения не соприкасались друг с другом и другой едой, рассказал Рейнольдс изданию Mail Online.

Овощи и фрукты, по его словам, нужно класть в нижние ящики, где пониженная температура позволит им дольше сохраниться.

На средней полке следует хранить сыр, масло и йогурт, а также яйца. молока. Верхнюю — нужно отвести для хранения десертов, колбасы и остатков готовых блюд.

Самое теплое место в холодильнике — дверца. Она должна использоваться для хранения некоторых приправ и соусов, таких как майонез, посоветовал Рейнольдс. 

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