Карты «Газпромбанка» отключили от UnionPay

Карты «Газпромбанка» отключились от сети платежной системы UnionPay, клиенты кредитного учреждения получили соответствующее уведомление.

«С 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной сети UnionPay. Снятие средств и покупки по этим картам недоступны», — говорится в уведомлении.

С официального сайта банка пропало предложение о возможности оформления дебетовых карт UnionPay. Теперь клиентам предлагают оформить карты отечественной платежной системы «Мир».

21 ноября 2024 года «Газпромбанк» попал под санкции Минфина США. После этого карты UnionPay банка перестали работать в Венгрии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Катаре, Китае, ОАЭ, Сербии, Таиланде, Турции, Японии.

В настоящее время россияне могут оформить карту UnionPay для использования за границей в «Россельхозбанке» и «Азиатско-Тихоокеанском банке».