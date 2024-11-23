НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Карты «Газпромбанка» отключили от UnionPay

Источник:
Sibnet.ru
178 0

Карты «Газпромбанка» отключились от сети платежной системы UnionPay, клиенты кредитного учреждения получили соответствующее уведомление.

«С 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной сети UnionPay. Снятие средств и покупки по этим картам недоступны», — говорится в уведомлении.

С официального сайта банка пропало предложение о возможности оформления дебетовых карт UnionPay. Теперь клиентам предлагают оформить карты отечественной платежной системы «Мир».

21 ноября 2024 года «Газпромбанк» попал под санкции Минфина США. После этого карты UnionPay банка перестали работать в Венгрии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Катаре, Китае, ОАЭ, Сербии, Таиланде, Турции, Японии.

В настоящее время россияне могут оформить карту UnionPay для использования за границей в «Россельхозбанке» и «Азиатско-Тихоокеанском банке».

Еще по теме
Путин одобрил новые ограничения на выдачу ипотеки
Названа причина резкого падения рубля
Илон Маск спрогнозировал банкротство США
Как выбрать биржу для торговли
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мобильные убежища от ядерного взрыва стали производить в России
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

pepelmetal

Если только числом переобуваний

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔