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Названа причина резкого падения рубля

Источник:
Banki.ru
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Главной причиной резкого обесценивания российской валюты стала геополитическая турбулентность, заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

22 ноября на Forex курс доллара превысил 103,75 рубля, в моменте поднимаясь более чем на 2%. Сопоставимый рост показал китайский юань, пробивший вверх отметку 14,3 рубля. Евро поднялся выше 108 рублей, укрепившись на 1,5%.

«Драйвером негативной динамики рубля стало очередное обострение конфликта между Россией и Западом из-за военных действий в Восточной Европе. Дополнительное давление на курс российской валюты оказало принятие в США очередного пакета санкций», — пояснил Чернов.

Он напомнил, что в результате введения новых санкций для десятков российских банков, в том числе «Газпромбанка», закрылись трансграничные переводы денежных средств через SWIFT и китайскую международную платежную систему UnionPay.

По прогнозу эксперта, негативное влияние на курс рубля сохранится до деэскалации конфликта в Восточной Европе, которая вероятна после вступления в должность нового президента США. Это произойдет в конце января 2025 года.

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