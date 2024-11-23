НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Наказание за повторное вождение авто без ОСАГО ужесточат

Источник:
Sibnet.ru
211 0

Штраф в размере до 5 тысяч рублей введут за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект утвердил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Сейчас неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности наказывается штрафом в размере 800 рублей. Однако с учетом суммы страховки автолюбителям нередко выгоднее заплатить штраф вместо покупки полиса.

«Представленные меры по установлению ответственности за повторные правонарушения, по нашему мнению, направлены на защиту прав граждан РФ в случаях возникновения дорожно-транспортного происшествия», — цитирует ТАСС заключение комитета.

Отмечается, что ужесточение наказания за отсутствие полиса ОСАГО обеспечит «превентивные административные механизмы для исполнения обязанности по страхованию гражданской ответственности».

Еще по теме
Обнародованы новые правила регистрации автомобилей
Дорожный знак «Чмоки и поки» появился в российском городе
Служебное авто губернатора собрало 39 штрафов за превышение скорости
Вращающиеся барьеры впервые установили на российских дорогах
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мобильные убежища от ядерного взрыва стали производить в России
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Запад предложил вернуть Украине ядерное оружие
Меркель пожаловалась на Зеленского
Названа причина резкого падения рубля
Илон Маск спрогнозировал банкротство США
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
41
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
38
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
37
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
29
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
27
Запад предложил вернуть Украине ядерное оружие