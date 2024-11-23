Наказание за повторное вождение авто без ОСАГО ужесточат

Штраф в размере до 5 тысяч рублей введут за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект утвердил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Сейчас неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности наказывается штрафом в размере 800 рублей. Однако с учетом суммы страховки автолюбителям нередко выгоднее заплатить штраф вместо покупки полиса.

«Представленные меры по установлению ответственности за повторные правонарушения, по нашему мнению, направлены на защиту прав граждан РФ в случаях возникновения дорожно-транспортного происшествия», — цитирует ТАСС заключение комитета.

Отмечается, что ужесточение наказания за отсутствие полиса ОСАГО обеспечит «превентивные административные механизмы для исполнения обязанности по страхованию гражданской ответственности».