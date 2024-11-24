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Пять способов сжечь калории дома без утомительных упражнений

Источник:
Sibnet.ru
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Несколько привычных домашних занятий позволят незаметно сжечь лишние калории без утомительных спортивных упражнений.

Уборка дома. «Из домашних дел самое энергозатратное — уборка пола. Различные исследования подтверждают, что в среднем при этом тратится около 190-240 калорий в час», — рассказала в интервью порталу «Вокруг света» эксперт сервиса «онлайн-тренировки» Ксения Квасова.

Наведение порядка в гардеробе. Переборка всех вещей, аккуратное раскладывание и развешивание их, протирание пыли на полках, зашагивание на табуретку станут хорошей нагрузкой. Это занятие позволит сжечь 120-150 калорий в час.

Приготовление обеда. Резка мяса, натирание овощей, постоянные перемещения по кухне, перемешивание блюд, мытье посуды помогут сжечь 100-120 калорий в час.

Интеллектуальная работа. Умственные занятия тоже требуют серьезных энергетических затрат. Чем труднее задача, тем больше энергии будет потрачено. Чтение классической литературы, игра в шахматы, изучение иностранного языка позволят сжечь до 100 калорий в час.

Занятия с домашними животными. Полчаса активных движений в играх с кошками и собаками способны сжечь до 200 калорий в час. «Даже за получасовую прогулку в быстром темпе организм скажет спасибо», — посоветовала Квасова.

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