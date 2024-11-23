Меркель пожаловалась на Зеленского

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель пожаловалась на украинского лидера Владимира Зеленского. По ее словам, он сделал из нее «козла отпущения» из-за решений, принятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Меркель в ходе интервью журналу Spiegel спросили, нет ли у нее ощущения, что из нее сделали козла отпущения в связи с началом вооруженного конфликта на Украине. «Это не просто ощущение, это так и есть», — сказала политик.

«На мой взгляд, необходимо было попытаться решить конфликты с Россией мирным путем. В то же время, подобно концепции двойного решения НАТО, мы также усилили принцип сдерживания», — добавила Меркель.

Саммит НАТО в Бухаресте проходил в апреле 2008 года, на нем в числе прочего обсуждались вопросы возможного вступления в альянс Украины и Грузии. В итоге из-за противодействия Германии и Франции НАТО отложив вопрос об их включении на неопределенный срок.