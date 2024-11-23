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Меркель пожаловалась на Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель пожаловалась на украинского лидера Владимира Зеленского. По ее словам, он сделал из нее «козла отпущения» из-за решений, принятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Меркель в ходе интервью журналу Spiegel спросили, нет ли у нее ощущения, что из нее сделали козла отпущения в связи с началом вооруженного конфликта на Украине. «Это не просто ощущение, это так и есть», — сказала политик.

«На мой взгляд, необходимо было попытаться решить конфликты с Россией мирным путем. В то же время, подобно концепции двойного решения НАТО, мы также усилили принцип сдерживания», — добавила Меркель.

Саммит НАТО в Бухаресте проходил в апреле 2008 года, на нем в числе прочего обсуждались вопросы возможного вступления в альянс Украины и Грузии. В итоге из-за противодействия Германии и Франции НАТО отложив вопрос об их включении на неопределенный срок.

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Политика #Мир
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number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔

pepelmetal

Если только числом переобуваний