S.T.A.L.K.E.R. 2 получил более ста модификаций

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в первые двое суток после выхода получил более ста модификаций, они появились на платформе Nexus Mods.

Один из самых популярных — мод Optimized Tweaks S.2, который улучшает частоту кадров и устраняет подтормаживания в игре. Для этого установки необходимо скачать и распаковать мод в папку «Stalker2ContentPaks~mods».

Для тех, кто использует вертикальную синхронизацию, рекомендуется отключить ее в игре и включить в настройках видеокарты. Для остальных рекомендуется отключить ограничение частоты кадров в игре и ограничить FPS в приложениях AMD или NVIDIA.

На Nexus Mods также доступны моды, снижающие здоровье мутантов, увеличивающие длительность спринта, изменяющие продолжительность суток и уменьшающие вес патронов, аптечек и еды.