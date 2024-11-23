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S.T.A.L.K.E.R. 2 получил более ста модификаций

Источник:
Sibnet.ru
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в первые двое суток после выхода получил более ста модификаций, они появились на платформе Nexus Mods.

Один из самых популярных — мод Optimized Tweaks S.2, который улучшает частоту кадров и устраняет подтормаживания в игре. Для этого установки необходимо скачать и распаковать мод в папку «Stalker2ContentPaks~mods».

Для тех, кто использует вертикальную синхронизацию, рекомендуется отключить ее в игре и включить в настройках видеокарты. Для остальных рекомендуется отключить ограничение частоты кадров в игре и ограничить FPS в приложениях AMD или NVIDIA.

На Nexus Mods также доступны моды, снижающие здоровье мутантов, увеличивающие длительность спринта, изменяющие продолжительность суток и уменьшающие вес патронов, аптечек и еды.

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