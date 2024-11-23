Как правильно хранить летние шины зимой

Правильное хранение летних шин в зимний период критически важно для их долгой службы и даже безопасности, сообщили эксперты «СберАвто».

«Перед тем как отправить шины на зимнее хранение, необходимо тщательно их очистить. Затем важно проверить состояние шин: износ протектора, трещины, порезы подскажут, что их пора менять, а не хранить», — говорится в сообщении.

Автовладельцу также надо убедиться в правильном уровне давления в покрышках. Деформированные шины не смогут вернуть первоначальную форму и будут недостаточно плотно прилегать к ободу колеса.

Оптимальная температура для хранения покрышек — от 15 до 25 градусов тепла. Резкие перепады температуры могут привести к деформации шин и снижению их характеристик. Также лучше держать шины вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.