НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Windows 11 получил шпионскую функцию Recall

Источник:
Sibnet.ru
351 1

Компания Microsoft запустила предварительную версию Recall для участников программы Windows Insiders. Шпионская функция делает скриншоты почти каждого действия пользователя Windows 11.

При этом все изображения анализируются искусственным интеллектом в фоновом режиме, из скриншотов извлекается информация и помещается в базу данных, по которой при помощи умный ассистент ведется умный поиск, пишет TheVerge.

Эксперты отмечали, что в базе данных Recall будут сохранены пароли, финансовые и другие чувствительные данные, которые выводятся на экран. Кража такой информации может серьезно навредить пользователю.

Предварительная версия Recall доступна только на компьютерах на базе чипов Qualcomm Snapdragon X, но позднее поддержка появится и для систем с процессорами Intel и AMD.

Еще по теме
Онлайн-кинотеатр Okko запустил игры
Пользователи Windows 10 лишились возможности удалять приложения
WhatsApp запустил расшифровку голосовых сообщений
Windows 11 стала неправильно отображать время
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
9849
0
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
18237
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
29613
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
28648
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
40234
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
7218
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
39331
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
37764
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
1873865
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
62751
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мобильные убежища от ядерного взрыва стали производить в России
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

разделяющиеся гиперзвуковые боевые части впечатлили не только англосаксов.сам зевс взял карандашик и...

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.

pepelmetal

Если только числом переобуваний