Windows 11 получил шпионскую функцию Recall

Компания Microsoft запустила предварительную версию Recall для участников программы Windows Insiders. Шпионская функция делает скриншоты почти каждого действия пользователя Windows 11.

При этом все изображения анализируются искусственным интеллектом в фоновом режиме, из скриншотов извлекается информация и помещается в базу данных, по которой при помощи умный ассистент ведется умный поиск, пишет TheVerge.

Эксперты отмечали, что в базе данных Recall будут сохранены пароли, финансовые и другие чувствительные данные, которые выводятся на экран. Кража такой информации может серьезно навредить пользователю.

Предварительная версия Recall доступна только на компьютерах на базе чипов Qualcomm Snapdragon X, но позднее поддержка появится и для систем с процессорами Intel и AMD.