Онлайн-кинотеатр Okko запустил игры

Команда онлайн-кинотеатра Okko объявила в официальном блоге о появлении внутри сервиса игр, которые ориентированы на пользователей разного возраста.

Раздел «Игры» в Okko доступен для пользователей умных телевизоров. На стартовом этапе в нем появились около десяти игр — например, классическая «Змейка», ностальгическая «Ну, Погоди!», «Лига Пенальти».

Таким образом, сервис становится полноценным центром развлечений. Игры тематически дополняют представленный контент в онлайн-кинотеатре. Например, в ожидании футбольного матча пользователь может занять время футбольной игрой.

«Лига Пенальти» позволяет выбрать команду, выступающую в Лиге чемпионов УЕФА, и забивать в игре мячи за любимый клуб, пополняя общий рейтинг голов. Отмечается, что каталог игр в Okko планируется пополнять.