Украинское командование отправило в Курскую область спецподразделение для уничтожения спецназа «Ахмат», сообщил командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза.

«Полмесяца назад сюда было выслано еще одно элитное подразделение беспилотчиков, которым была поставлена задача уничтожить и всячески затруднить работу спецназу "Ахмат", в частности бронегруппе, артиллерии», — цитирует военного РИА Новости.

Одновременно в Курскую область перебросили украинский батальон БПЛА «Птицы Мадьяра». Спецподразделение работает параллельно с этим батальоном, но его направили именно для того, чтобы противодействовать «Ахмату».

«Данной группе была поставлена задача максимально уничтожить нас, грубо говоря, в течение недели. Неделя прошла, мы продолжаем работу свою, выполняемую достаточно достойно», — уточнил Сальза.