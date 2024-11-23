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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ создали спецотряд для уничтожения «Ахмата»

Источник:
Sibnet.ru
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Украинское командование отправило в Курскую область спецподразделение для уничтожения спецназа «Ахмат», сообщил командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза.

«Полмесяца назад сюда было выслано еще одно элитное подразделение беспилотчиков, которым была поставлена задача уничтожить и всячески затруднить работу спецназу "Ахмат", в частности бронегруппе, артиллерии», — цитирует военного РИА Новости.

Одновременно в Курскую область перебросили украинский батальон БПЛА «Птицы Мадьяра». Спецподразделение работает параллельно с этим батальоном, но его направили именно для того, чтобы противодействовать «Ахмату».

«Данной группе была поставлена задача максимально уничтожить нас, грубо говоря, в течение недели. Неделя прошла, мы продолжаем работу свою, выполняемую достаточно достойно», — уточнил Сальза.

Тема: Военная операция на Украине
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